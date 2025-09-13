Илья Середюк показал, как отдыхает субботним вечером

Глава региона отметил, что неделя выдалась напряженной – с командировкой в Москву, с ответственными совещаниями и мероприятиями. Многим видам досуга в субботний вечер Илья Середюк предпочел уличную семейную прогулку по набережной областной столицы.

«Я не один, и усталость как рукой снимает. Мы вместе с внуком. Сегодня и прыгали, и бегали, и веселились на детской площадке, – сказал губернатор.

Напомним, что у Ильи Середюка трое детей, а не так давно появился внук.

