В конкурсе приняли участие около 200 школьников и студентов, среди которых юнкоры медиацентров образовательных организаций региона. Всего на конкурс представлено 76 видеороликов. Темы работ ориентированы на всех участников дорожного движения: «Внимательный пешеход», «Грамотный водитель», «Юный пассажир» и «Мой безопасный маршрут в школу».

Победителями были признаны авторы 31 видеоролика. Ребята продемонстрировали актерские способности и донесли до зрителей важность соблюдения Правил дорожного движения.

Награждение прошло в Управлении Госавтоинспекции Кузбасса. Дипломы и призы победителям вручили Начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Олег Глухарев и заместитель министра образования Кузбасса Ольга Колесниченко. Также почетными гостями мероприятия стали Людмила Купреева, председатель регионального отделения Движения «Юные инспекторы движения», Почетный гражданин Кемеровской области, и Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых.

В качестве подарков школьники получили оборудование для дальнейшей деятельности по созданию медиаконтента – ноутбуки, фотокамеры, микрофоны, карты памяти и портативные аккумуляторы.

Видеоролики победителей будут направлены в образовательные организации, детские поликлиники, многофункциональные центры, родильные дома, учреждения культуры Кузбасса для демонстрации в целях привлечения внимания к безопасному поведению детей на дорогах.