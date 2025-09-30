Участники региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс», выдвинутые от партии «Единая Россия», успешно прошли выборы в органы местного самоуправления Кузбасса.

В Совет народных депутатов Гурьевского городского округа избран Вячеслав Ерышкин. После мобилизации в октябре 2022 года он был направлен в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и принимал участие в боевых действиях на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области. За проявленное мужество и героизм Вячеслав награждён двумя медалями «За отвагу».

На дополнительных выборах в Прокопьевский городской Совет народных депутатов победу одержала Валентина Савченко — медицинская сестра, которая в 2024 году по контракту отправилась служить в медицинскую роту приёмно-сортировочного взвода в ДНР.

«В качестве депутата я намерена сконцентрировать свои усилия на оказании помощи в решении проблемных вопросов жителей, воспитании у каждого гражданина чувства национальной гордости, патриотизма и любви к Родине», — заявила Валентина Савченко.

Оба избранных депутата являются участниками первого образовательного модуля программы «СВОи Герои. КуZбасс», который прошёл с 15 по 25 сентября. В рамках модуля участники изучали основы государственной политики и системы госуправления: посещали лекции и практические занятия, знакомились с работой государственных и муниципальных учреждений. Накануне завершения модуля для участников было проведено анкетирование и собеседование по итогам пройденного материала.

Программа «СВОи Герои. КуZбасс» реализуется в Кузбассе по аналогии с федеральной инициативой «Время героев», запущенной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Обучение рассчитано на два года и завершится в сентябре 2026 года. По его окончании участники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».