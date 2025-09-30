На расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по поддержке участников СВО и их семей в Москве губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился со статс-секретарем и заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«Первоочередные вопросы, которые предстоит решить в межведомственном взаимодействии — медицинская помощь и санаторно-курортное лечение, а также трудоустройство ветеранов СВО. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен заботой и вниманием, не оставался с трудностями один на один», — отметила Анна Цивилева.

В регионе действует комплексная программа поддержки ветеранов СВО. Бойцы проходят расширенный медосмотр, получают новые льготы на протезирование зубов и лекарства. Дети участников СВО могут на льготных условиях поступить в вузы и учреждения среднего профессионального образования, бесплатно питаться в школах, проживать в общежитиях и отдыхать в загородных лагерях.

Для семей участников СВО в муниципалитетах организуются выездные приемы профильных министерств и ведомств. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы на месте. Полный перечень мер социальной поддержки, предоставляемых в Кузбассе для ветеранов СВО и их семей, доступен на официальном сайте.