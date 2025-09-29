Музыканты «Геликона» выступили в Центральном Доме Российской Армии в Москве. Они исполнили для участников СВО песни военных лет и шлягеры советских композиторов в оригинальной аранжировке.

«Для военных на фронте музыка всегда была верной спутницей и поднимала боевой дух. Уверена, что и сейчас нашим ребятам «за ленточкой» песни помогают настроиться на победу и побеждать», – подчеркнула руководитель Кузбасской Академии джаза и джаз-клуба «Геликон» Ольга Баскакова.

Музыканты новокузнецкого джаз-клуба «Геликон» собираются выступить с патриотической программой в госпиталях, а также дать концерты для семей военнослужащих по всей России.

Фото: пресс-служба АПК

