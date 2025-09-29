Your browser does not support HTML5 video.

Ветеран боевых действий, педагог и автор памятного баннера погибшим воинам Андрей Кучуков — о своем пути.

Андрей Кучуков — майор милиции в отставке, ветеран боевых действий в Чеченской Республике и участник специальной военной операции. Проходил службу в добровольческом формировании «БАРС».

На протяжении многих лет он активно участвует в ветеранском движении — является членом Совета ветеранов Междуреченского городского отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», а также работает педагогом-организатором. Именно он разработал памятный баннер в Междуреченске, посвящённый солдатам, погибшим в ходе СВО.

Сейчас Андрей Владимирович является участником региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс». Он считает, что полученный опыт станет важным вкладом в его дальнейшую жизнь и деятельность.