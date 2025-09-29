Торжественную церемонию провели на Бульваре Героев в Новокузнецке. В этом году в Кузбасский институт ФСИН поступили курсанты из 20 регионов страны – от Новосибирской области до Камчатки.

«Поздравляю ребят с этим важным событием в их профессиональном пути. Пусть данная ими сегодня клятва «Служу России, служу Закону!» станет нерушимым принципом их дальнейшей службы», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В завершение церемонии курсанты учебного заведения прошли торжественным маршем по Бульвару Героев.

Фото: пресс-служба АПК