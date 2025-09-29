Опрос по безопасности подходов в школах губернатор Кузбасса запускал на своей странице в соцсетях 10 сентября. Результатами Илья Середюк поделился в мессенджере МАХ. Всего участие в опросе приняли почти 3,5 тысячи родителей школьников со всего региона. Выяснилось, что 77% учеников ходят в школу пешком, у 87% дорога до школы занимает менее 20 минут. 90% родителей считают, что их дети хорошо знают правила дорожного движения, а 77% назвали территорию вокруг своей школы безопасной.

Среди проблем жители региона выделили заросшие кустами перекрестки, отсутствие дорожных знаков, неосвещенные переходы и разрушенные тротуары.

«Вся поступившая информация передана главам муниципалитетов для оперативной проработки и устранения недостатков», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор добавил, что безопасность детей — общий приоритет для всего Кузбасса.