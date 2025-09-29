В числе 24 команд-финалистов за победу в «Семейной зарнице» боролись Бурмакины из Прокопьевского округа. Команду «Беркут», куда вошли Матвей, Мария и Захар Бурмакины, в также друг семьи Михаил Хасанов готовил ветеран СВО Сергей Крюков. К финалу их готовил наставник — ветеран СВО Сергей Крюков.

В финале участники преодолели «Путь защитника», продемонстрировали навыки выживания, управления беспилотником, стрельбы и тактической медицины. Помимо этого, команды представили творческие номера. Центральным событием стала военно-тактическая игра на местности, где финалистов ждали сложные задания, с которыми можно было справиться, только проявив сплоченность и стратегическое мышление.

Фото: пресс-служба АПК

