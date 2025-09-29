За это лето в Кузбассе более 30 тысяч школьников и студентов смогли найти работу. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в рамках программы трудоустройства несовершеннолетних было заключено 2 090 договоров с 903 организациями на создание рабочих мест.

– Общий объем финансирования из областного бюджета составил 30 миллионов рублей. Работодатели выплачивали подросткам заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда (29 172 рубля) пропорционально отработанному времени, а служба занятости оказывала дополнительную финансовую поддержку в размере 2 293 рубля в месяц, – сообщили в областном правительстве.

Подростки были заняты в сфере благоустройства, сельском хозяйстве, курьерской деятельности, культурно-развлекательных мероприятиях, занимались ремонтами, помогали ветеранам и пожилым людям.

Также бойцы студенческих отрядов приняли участие в международных и всероссийских проектах по всей стране.