Илья Середюк: дефицит врачей сохраняется, но динамика положительная

Илья Середюк в соцсетях сообщил, что в этом году по сравнению с 2024-м укомплектованность врачами в кузбасских медучреждениях увеличилась с 76% до 82%. Схожая тенденция наблюдается со средним и младшим медицинским персоналом – в первом случае отмечен рост с 85% до 89%, во втором – с 75% до 80%.

Также губернатор отметил, что в больницы и поликлиники региона устроились более 1 тысячи кузбасских выпускников. Еще 89 специалистов приступят у к работе после прохождения аккредитации.

«Растем во многом за счет целевиков. Ребята стабильно возвращаются работать в свои города и поселки. Есть и сдерживающий фактор – часть выпускников, получив дипломы, не идут работать и не продолжают обучение», – отметил Илья Середюк.

По мнению главы региона, в этой ситуации поможет расширение программы целевого набора. Так, в Кузбасском медколледже в прошлом году все бюджетные места были целевыми.

