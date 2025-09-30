Фестивальный девиз этого года – «Отчизны верные сыны», символизирующий честь, доблесть и патриотизм российских воинов, стал основной темой конкурса. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, – это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны. Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни.

С 2010 года фестиваль «Гринландия» – это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого являются заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.

В новом фестивальном сезоне главными темами заочного конкурса стали подвиги наших предков в годы Великой Отечественной войны и героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО.

Тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.

В этом году оргкомитет выделил 4 конкурсные тематики, в которых участвуют песни, стихи, и видеоклипы:

-«Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы);

– СВОих Россия не бросает (о героях и воинском подвиге);

– С чего начинается Родина (о большой и малой родине);

– Когда ты станешь большим (о семейных ценностях).

С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии» grinlandia.ru.

Заявки на заочный конкурс принимаются по 30 марта 2026г. по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» vk.com/grinlandia_fest.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри конкурса, которое возглавляют заслуженный артист России Сергей Трофимов и популярный поэт-песенник Александр Шаганов, назовет имена лауреатов в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который пройдет в июле 2026 года.