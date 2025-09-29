Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в заседании Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов СВО

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о своей работе в Москве, где принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, посвященном вопросам поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

По словам главы региона, в субъектах страны накоплен значительный опыт в сфере социальной помощи участникам СВО. Вместе с тем, в каждом регионе существуют и проблемные аспекты, требующие системного подхода. Госсовет стал площадкой для обмена как успешными практиками, так и актуальными вызовами.

Середюк отметил, что выработанные предложения будут детально проработаны совместно с Правительством РФ и представлены Президенту России Владимиру Путину.

