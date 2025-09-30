На чемпионате мира по волейболу, который проходил с 12 по 28 сентября на Филиппинах, легионер «Кузбасса» в составе кубинской национальной команды не смог пробиться в плей-офф. На групповом этапе кубинцы победили Колумбию (3:0), проиграли США (1:3) и потерпели неожиданное поражение от Португалии (1:3) в ключевом матче, уступив перинейцам путевку в 1/8 финала. После чемпионата мира Давид Фиэль прибыл в расположение кемеровского клуба.

«Я в Кемерово. Идем, Кузбасс! Я очень устал, я не спал, у меня нет времени на отдых, но я счастлив быть здесь наконец-то. Готов к борьбе!», – сказал кубинский блокирующий «Кузбасса».

Старт чемпионата России не за горами. 18 октября в первом туре «Кузбасс» в Кемерове встретится с новосибирским «Локомотивом».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)