В Кемерове временно будет закрыт съезд Кузбасского моста на Притомский проспект по лепестку. Как пояснили в мэрии, это необходимо для нанесения разметки на дороге.

Съезд будет закрыт для автомобилистов 30 сентября с 14:00 до 17:00. Движение со стороны правого берега останется возможно только по улице Терешковой.

Также на это время изменится схема проезда № 34. Автобус будет курсировать по маршруту: ул. Серебряный бор, просп. Кузбасский, просп. Шахтеров, б-р им. Академика Барбараша, ул. Терешковой, д.п. Центральный.

Напомним, что уже на этой неделе на мосту откроют для движения дополнительные полосы.