В разных муниципалитетах Кузбасса сегодня проходят мероприятия в честь воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ученики и взрослые встречаются с ветеранами, смотрят фильмы, слушают рассказы о героях, участвуют в концертах и выставках. В Кузбассе люди возлагают цветы к памятникам воинам-героям.

В рамках акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» в Юрге ветераны рассказали о своих подвигах. Юнармейцы из Чебулинской школы-интерната посетили могилы своих земляков-героев. Волонтеры раздают ленточки-триколоры и устраивают выставку «Za наших. Za Президента». Также проходит встреча с мужеством и игра «Родной Vопрос».

В кемеровском Дворце молодежи прошел урок патриотизма, где рассказали о героизме наших солдат. В фойе музея можно увидеть фотографии героев СВО. В Новокузнецке ученики из разных регионов России участвовали в телемосте «Связь поколений». Они говорили о памятниках Великой Отечественной войны и обсуждали планы на будущее.

В Прокопьевске прошел телемост «Вектор Дружбы», который объединил учеников из разных городов. Они поделились своими проектами и идеями. В КемГУ прошла онлайн-лекция о том, как важно быть едиными. Лектор рассказал о новых регионах России. Сегодня также пройдет викторина, где можно проверить свои знания об истории и культуре этих регионов.

Школьники из Горловки приехали в Анжеро-Судженск в рамках программы «Университетские смены». Они посетили музей, медиацентр, театр и Центр детских инициатив. В Киселевске открылась фотовыставка ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. В Калтана прошел концерт-лекторий, где рассказывали о значении этого исторического события.