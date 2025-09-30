Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих разработала инновационную игру «Путь к выборам», которая знакомит пользователей с историей выборов в России и формирует ответственное отношение к участию в демократическом процессе.
Интерактивная игра создана специально для молодёжи с нарушениями зрения, используя доступные технологии: рельефно-точечный шрифт Брайля, укрупненный шрифт, говорящие карточки и тактильные элементы.
Участвуя в игре, игроки проходят путь сквозь века русской истории, изучают этапы становления избирательного права и осознают значение каждого голоса гражданина.
Карточки содержат интересные вопросы разных эпох, помогающие вспомнить ключевые моменты истории России и демократических процессов.
Первыми игроками стали ученики специальных школ № 20 г. Кемерово и № 23 г. Полысаево, а также гости Кузбасского инклюзивного коммуникационного центра досуга Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих.
«Игра служит не только образовательным инструментом, но и платформой для обсуждения важнейших вопросов демократии. Она помогает молодым людям осознать влияние их выбора на общество и участвовать в формировании будущего страны. Кроме того, игра содействует развитию критического мышления и навыков командной работы, что особенно важно для успешного участия в современных демократических процессах. В конечном итоге, игра поможет вдохновить молодежь на активное гражданское участие и формирование позитивного отношения к выборам и демократическим ценностям», – рассказала главный библиотекарь «Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих» Инна Леонова.