Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих разработала инновационную игру «Путь к выборам», которая знакомит пользователей с историей выборов в России и формирует ответственное отношение к участию в демократическом процессе.

Интерактивная игра создана специально для молодёжи с нарушениями зрения, используя доступные технологии: рельефно-точечный шрифт Брайля, укрупненный шрифт, говорящие карточки и тактильные элементы.

Участвуя в игре, игроки проходят путь сквозь века русской истории, изучают этапы становления избирательного права и осознают значение каждого голоса гражданина.

Карточки содержат интересные вопросы разных эпох, помогающие вспомнить ключевые моменты истории России и демократических процессов.

Первыми игроками стали ученики специальных школ № 20 г. Кемерово и № 23 г. Полысаево, а также гости Кузбасского инклюзивного коммуникационного центра досуга Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих.