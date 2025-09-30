Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил меры по решению коммунальных проблем в военном городке с главой Юрги Алексеем Фоминым и руководителем Госжилинспекции региона Ириной Гайденко.

В ходе осмотра выяснилось, что ремонт в 17 домах городка не проводился десятилетиями. Комиссия, в которую вошли представители Госжилинспекции, муниципалитета и Фонда капитального ремонта, установила, что срочно требуется ремонт крыш в трех зданиях. Также планируется восстановить отмостки домов для предотвращения увлажнения и промерзания подвалов. Первоочередное внимание будет уделено ремонту крылец, козырьков над подъездами и балконами, что повысит безопасность жителей.

«В первую очередь обратим внимание на дом по адресу: улица Зеленая, 22. Протечки кровли будут устранены до 5 октября, отмостки отремонтируют к 1 ноября. Каждый дом в военном городке Юрги обследован, дано заключение о требующихся работах. Теперь управляющие компании совместно с городской администрацией должны провести собрания собственников домов и обсудить планы и этапы выполнения ремонта. Ситуация на контроле. Родных наших военных один на один с проблемой мы не оставим», — сказал Илья Середюк.

По поручению губернатора, Министерство ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса взяло под особый контроль капитальный ремонт шести крыш и модернизацию инженерных систем в трех домах. В двух зданиях полностью обновлены системы горячего и холодного водоснабжения, а в одном — канализация в подвале. На данный момент все работы завершены. Приемка выполненных работ проводилась комиссией, в которую вошли представители Фонда капитального ремонта, Министерства ЖКХ, Минобороны, строительного контроля и администрации города.

Обследование остальных многоквартирных домов в Юрге продолжается.