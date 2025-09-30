Поводом для профилактики стали систематические случаи нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними водителями питбайков на территории города-спутника.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН и народными дружинники полиции выявляли и пресекали административные правонарушения в области дорожного движения. В ходе рейда было выявлено свыше 10 нарушений. «Питбайки» правонарушителей доставлены на спецстоянку.

Мероприятия такого характера будут проводиться на регулярной основе.

Стоит отметить, что зачастую вина лежит на плечах родителей, которые безрассудно приобретают своим несовершеннолетним детям мототранспорт, подвергая опасности не только жизнь и здоровье своих чад, но и других граждан.