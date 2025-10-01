Губернатор отметил, что кузбассовцы старшего поколения помогают претворять в жизнь общественные проекты, делятся своим опытом и знаниями с молодежью. В Кузбассе организовано добровольческое движение «серебряных» волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь для СВО, плетут маскировочные сети, выходят на субботники и приводят в порядок памятные места.

В год 80-летия Победы всем живущим в Кемеровской области участникам Великой Отечественной войны присвоили звание «Почетный гражданин Кузбасса». К ветеранам выезжают мобильные медицинские бригады для своевременного обследования и диспансеризации. К федеральным выплатам ко Дню Победы добавили дополнительные средства из областной казны.

«Это еще одна возможность отдать дань уважения нашим родителям, бабушкам и дедушкам, старшим товарищам, ветеранам войны и труда, всем кузбассовцам «серебряного» возраста. Они подарили нам жизнь, своим трудом создали фундамент для развития региона, научили работать и побеждать, – подчеркнул Илья Середюк. – Уважаемые земляки, искреннее спасибо за ваш вклад в развитие Кузбасса, мудрость и неравнодушие. Вы – надежная опора для нас, хранители лучших традиций нашего народа. Здоровья вам и долголетия!».

Губернатор добавил, что в Кузбассе действует региональная программа, которая помогает пожилым людям осваивать компьютерную грамотность, заниматься спортом и социальным туризмом. В прошлом году Кузбасс принимал всероссийский этап IX Спартакиады пенсионеров России, наш регион впервые занял второе общекомандное место.