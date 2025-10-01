С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС, новая методика призвана не увеличить нагрузку на потребителей, а сделать систему более справедливой и стимулирующей для развития отечественного автопрома.

Основное изменение касается принципа расчета: если ранее базовая ставка утильсбора зависела от объема двигателя, то теперь ключевым параметром станет его мощность в лошадиных силах. Базовая ставка будет определяться по типу и объему двигателя, а мощность — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Такой подход позволит точнее учитывать экологическую и ресурсную нагрузку, создаваемую автомобилем в процессе эксплуатации.

При этом министр подчеркнул: для подавляющего большинства автовладельцев стоимость утильсбора останется прежней. Льготные ставки сохраняются для автомобилей с мощностью двигателя до 160 л.с. — именно такие машины составляют свыше 80% российского автопарка. Для новых автомобилей сумма сбора останется на уровне 3,4 тысячи рублей, а для подержанных (старше трех лет) — 5,2 тысячи рублей. Таким образом, изменения не затронут массовый сегмент и не приведут к росту цен на популярные модели, остающиеся востребованными у россиян.

По итогам 2024 года объем производства автомобилей в России превысил 967 тысяч единиц — это на 15,3% больше, чем в 2023 году, и почти в полтора раза выше показателя трехлетней давности. Сегодня в легковом сегменте в стране выпускаются автомобили более 20 брендов, на сборочных линиях представлено свыше 50 моделей — от компактных седанов до кроссоверов, внедорожников и пикапов. Широко развито и производство коммерческого и грузового транспорта: «УАЗ», «ГАЗ», «Соллерс», «КАМАЗ», «Урал» — эти марки обеспечивают потребности регионов в надежной и доступной технике.

Новая система утилизационного сбора направлена не на удорожание автомобилей, а на устойчивое развитие отрасли и сохранение доступности транспорта для широких слоев населения.