Соревнования состоятся 2 и 3 октября. Кузбасс представят около 60 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Всего в состязаниях примут участие более 250 бойцов из шести регионов России.



2 октября пройдут тожественное открытие соревнований и предварительные поединки. 3 октября состоятся финальные бои. Соревнования проведут в спорткомплексе «Кузбасс-Арена».

