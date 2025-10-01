В ходе рабочей поездки в Красноярский край полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН и ознакомился с передовыми разработками учёных.



Полпреда проинформировали о перспективных исследованиях в области высокоточных устройств спутниковой связи. Как сообщил Анатолию Серышеву заведующий молодёжной лаборатории в Институте физики Андрей Лексиков, на базе СО РАН работают несколько лабораторий, где трудятся молодые специалисты. Здесь они изучают гибридные волноводы и улучшают системы связи летательных аппаратов, занимаются разработкой полезной нагрузки для космических спутников, включая модернизацию бортовых антенн. Особое внимание уделяется исследованию метаповерхностей.

Анатолий Серышев также обсудил с губернатором региона Михаилом Котюковым механизмы поддержки учёных и талантливой молодёжи, фундаментальных и прикладных научных исследований.