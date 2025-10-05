В городе Междуреченске завершился футбольный турнир, приуроченный к 31-й годовщине со дня основания местной детской спортивной школы по футболу. На протяжении трех игровых дней на поле сражались футболисты 2016-2017 годов рождения.

За победу боролись восемь команд, представляющие различные города Кузбасса: Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Осинники, Новокузнецк, Междуреченск, а также поселок Тайжина Осинниковского городского округа. Соревнования проходили по круговой системе, когда каждая команда провела матчи со всеми соперниками.

По итогам напряженной борьбы золото турнира, как и в прошлом году, завоевала команда «Искра» из поселка Тайжина. Серебряные медали достались юным спортсменам из новокузнецкого «ДЮСШ-5». Бронзу с собой увезли гости из областной столицы — команда «Динамовец» из Кемерово.