14 октября в пгт. Тисуль состоялось открытие нового спортивного объекта – «умной площадки». Она установлена в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)».

Площадка предназначена не только для игровых видов спорта, но и для занятий тяжелой и легкой атлетикой. На ней имеются тренажеры, комбинированная площадка для мини-футбола и баскетбола и т.д.

Специфика «умной площадки» заключается в оснащении ее QR-кодами, которые помогают решить главную проблему спортсменов-новичков – непонимание, как правильно заниматься на тренажерах. Благодаря доступу к онлайн-инструкциям пользователи могут быстро освоить все необходимое для начала тренировок.

Новая площадка создаст максимально доступные условия, чтобы жители Тисуля могли заниматься любимыми видами спорта рядом с домом, поможет привлечь к активному отдыху представителей разных поколений.