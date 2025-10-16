Кемеровская область получила семь наград премии SKI BUSINESS AWARDS. Награждение прошло в Москве на Форуме туристических территорий.

В рамках премии победители были определи в 50 номинациях. Кузбасс стал лидером в номинациях: «Лучшее спортивное соревнование на ГЛК», «Лучший тюбинг-парк», «Лучшая служба горнолыжных инструкторов», «Лучший глэмпинг», «Открытием года», а также «Самый горнолыжный регион». Награды распределились между курортами «Шерегеш» и «Горная Саланга».

«Мест для катания у нас действительно много. В распоряжении лыжников и сноубордистов 21 горнолыжный комплекс», — отметил губернатор Илья Середюк.