С начала 2025 года кузбасские аграрии получили возмещение затрат на страхование на общую сумму более 28 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, размер субсидии варьируется от 50% до 60% от стоимости полиса.

В этом году сельхозпроизводители застраховали 87,5 тысячи га посевных площадей и 143 тысячи голов сельскохозяйственных животных и птицы.

«В этом году аграрии региона за счет господдержки возместили уже 28,2 млн рублей, из них 18,3 млн рублей — 30 хозяйств, которые занимаются выращиванием зерновых и овощей. Кузбасс находится в зоне рискованного земледелия, поэтому мы ежегодно призываем наших селян страховать от чрезвычайных ситуаций свои имущественные интересы», — отметил заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов.

Фото: пресс-служба АПК.