По словам губернатора Кузбасса, у одного крупного поставщика топлива вагоны простаивали в Кемерове и Новокузнецке.

«По югу области проблему решили — бензовозы пошли в сторону заправок. По Кемерово ситуация сложнее — там опрокинулись вагоны с углем и заблокировали железнодорожные пути, по которым шли цистерны с бензином. За ночь пути расчистят, утром бензин доставят на заправки», – отметил Илья Середюк.

Со вторым поставщиком иная ситуация. Компания, закрыв ряд АЗС на ремонт, не предусмотрела, что на оставшихся автозаправочных станциях бензин будет пользоваться повышенным спросом. Сейчас там занимаются вопросом перераспределения объемов поставок топлива по своим АЗС. При этом губернатор подчеркнул, основной поставщик бензина в Кузбассе работает стабильно.

Илья Середюк держит ситуацию с бензином в регионе на контроле, всем крупным АЗС поручено незамедлительно сообщать о любых проблемах с топливом.