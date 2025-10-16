Особенность фестиваля «Крепкая семья – сильная Россия» заключается в том, что жены и дети участников специальной военной операции участвовали не в качестве зрителей, а исполнителей. Со сцены ДК они читали стихи, пели, танцевали и выступали с инструментальными номерами. По мысли организаторов, с помощью таких мероприятий укрепляется институт семьи и любовь к Родине.

Кроме того, для участников фестиваля организовали мастер-классы по художественному творчеству в фойе дворца культуры.

Фото: пресс-служба АПК