На пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) выступил президент страны. Его тема в этом году – «Создавая энергетику будущего вместе». Участие в работе форума принимает и губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что Владимир Владимирович высказался в поддержку угольщиков.

– Наш президент отметил, что, несмотря на негативные прогнозы некоторых экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Причем страны Азии продолжают наращивать его потребление. Уголь останется востребованным на десятилетия вперед. Владимир Владимирович подчеркнул, что федеральные власти поддерживают компании и трудовые коллективы. Президент поручил Правительству страны держать ситуацию на контроле и вместе с бизнесом продолжать настраивать инструменты поддержки. Федеральные меры поддержки действительно работают, наши угольщики их чувствуют. Благодаря им десятки компаний продолжают работать. Свою деятельность приостановили лишь 19 предприятий, и в случае изменения ситуации на рынке мы сможем их перезапустить. Спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку! — сказал губернатор Илья Середюк.

Глава государства поручил Правительству РФ проработать использование передовой, «чистой» угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных и так далее. Такие объекты в угледобывающих регионах дадут и современные рабочие места, и помогут диверсификации местной экономики.

Фото: kremlin.ru