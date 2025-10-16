С следующего года в Кузбассе начнут применять 14 новых летательных аппаратов «Геоскан-801», которые получил регион по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Общая стоимость партии составила 21 млн рублей. Специалисты лесхозов сейчас проходят обучение по управлению крылатыми помощниками по федеральному проекту «Кадры для БАС» на базе КузГТУ. Они в итоге должны получить навыки эксплуатации беспилотника в различных условиях, его технического обслуживания и обработки данных аэрофотосъемки с составлением ортофотопланов.

«Использование беспилотников в лесном хозяйстве даст возможность своевременно обнаруживать лесные пожары даже самых маленьких площадей. Это снизит ущерб, наносимый лесным насаждениям, и затраты на тушение лесных пожаров. Применение дронов также позволит выявлять незаконные рубки, свалки, захламленность лесных участков», — отметил начальник Департамента лесного комплекса Кузбасса Евгений Бойко.