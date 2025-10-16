Фильм «Шахтерское братство. Кузбасс — Донбасс», который рассказывает о помощи Кузбасса Горловке, о работе строителей, специалистов аварийно-восстановительного отряда, врачей, медсестер, представили в Москве.

«Фильм рассказывает о трудовом характере шахтерских регионов, о братской взаимовыручке и готовности помочь, особенно в самое тяжелое военное время. Премьерный показ проведем в декабре в Кемерове», — рассказал губернатор Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, создан проект по инициативе Ильи Середюка при участии министра энергетики РФ Сергея Цивилева, полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, депутата Государственной думы Вячеслава Петрова, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева и главы Горловки Ивана Приходько. Режиссером фильма выступили Юлия Горюнова и Павел Евдокимов, продюсер — Роман Жаворонков.