В Москве стартовал Форум туристических территорий, делегацию Кемеровской области возглавил губернатор Илья Середюк.

«Мы ищем здесь партнеров, привлекаем новых инвесторов, помогаем нашим предпринимателям продвинуть свою продукцию. Производители оборудования из Кузбасса находят здесь заказчиков, наши горнолыжные курорты от Шерегеша до мысковского Мрас-Су почерпывают идеи для привлечения туристов», — сказал Илья Середюк.

На пленарной сессии был показан туристический потенциал Кузбасса. Регион сегодня занимает лидирующие позиции в России по горнолыжному, событийному и промышленному туризму. Более 80 промышленных предприятий проводят экскурсии для туристов. В 2024 году эти экскурсии посетили более 39 тысяч человек, а за первое полугодие 2025 года — 21 тысяча туристов.