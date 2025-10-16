В Новосибирске состоялась рабочая встреча тренерского штаба и игроков волейбольного клуба «Локомотив» с представителями органов власти. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«При малейшей возможности стараюсь посещать матчи «Локомотива», – сказал полпред, приветствуя команду. – У вас сложилась замечательная история клуба, команды, история важных и значимых побед, которые достигаются не мгновенно, а с большим трудом, усилиями всех игроков и тренерского штаба». Победить в волейболе может только команда, это коллективная игра», – добавил он.

Предыдущий сезон ВК «Локомотив» завершил крупной победой, в упорной борьбе завоевав Кубок России. Гости мероприятия выразили надежду, что и новый сезон сложится для команды удачно.

«За вами стоят болельщики, которые вас горячо любят», – отметил Анатолий Серышев.

В настоящее время новосибирский «Локомотив» готовится к старту домашнего сезона. Второй тур чемпионата России 22 октября станет матчем-открытием на «Локомотив Арене». 18 октября железнодорожники проведут первый тур на выезде в рамках сибирского дерби с «Кузбассом». После 22 октября новосибирцы также проведут еще два домашних матча – 26 октября и 1 ноября.