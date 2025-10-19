Илья Середюк поздравил кузбасских дорожников с профессиональным праздником

В своем поздравлении губернатор отметил, что от качества и безопасности дорожной инфраструктуры зависит развитие индустриального Кузбасса, отличающегося высокой урбанизацией. Только в нынешнем году в регионе отремонтировали свыше 200 км дорог, 122 км – по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все работы обошлись бюджету в более чем 8 млрд рублей. Привели в порядок 730 метров мостовых сооружений, включая Кузбасский мост в Кемерове, по которому движение автотранспорта запустили на 3 недели раньше намеченного срока.

Особе внимание в Кузбассе уделяют аварийно-опасным участкам дорог. Нынче на 100 подобных участках, 30 из которых находятся вблизи школ, смонтировали светофоры, оборудовали тротуары и пешеходные переходы.

«Примите благодарность за профессионализм, надежность, умение работать в самых сложных погодных условиях! Благодаря этим качествам дороги нашего региона становятся более безопасными и комфортными для деловых поездок и путешествий. Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов», – поздравил дорожников глава региона.

Губернатор добавил, что в этом году на Северо-Западном обходе Кемерова для водителей оборудовали современную зону отдыха и разметили дополнительные указатели направлений.

Фото: Илья Середюк/Telegram

