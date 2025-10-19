С 2021 года в России в третье воскресенье октября отмечается День отца. Праздничную дату ввели в календарь для повышения статуса и общественного престижа отцовства.

Губернатор Кузбасса рассказал о действующем с 2021 года региональном Совете отцов, который активно участвует в воспитании юных жителей Кемеровской области и помогает семьям бойцов СВО. Участники Совета вручают награды «Отец солдата» родителям проявивших героизм в ходе специальной военной операции сыновей. В регионе работает уникальная передвижная фотовыставка «Отец Героя», где представлены портреты отцов солдат, сражающихся на СВО.