Накануне в Кемерове прошла практическая сессия по теме развития неугольной экономики Кемеровской области. В ней приняли участие предприниматели из сфер пищевой, химической, легкой промышленности, производители техники, а также представители министерства промышленности и торговли региона.

«Прежде всего акцент делаем на развитие экономики в неугольных сферах. Задача — сформировать инновационные площадки на территории всех муниципалитетов нашего региона», — отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин.

В рамках программы участники обсудили работу промышленных кластеров, методологию работы их специализированных организаций, и меры поддержки. Эксперты проанализировали сложившиеся в Кузбассе кооперационные цепочки и определили возможности привлечения федерального финансирования.