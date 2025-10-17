Внимание, старт! Какие звания сообщают военные погоны, какая стратегия может стать победной в лазертаге и сколько выносливости необходимо для преодоления полосы препятствий. Ответы на эти вопросы знают юнармецы, которые собрались в Белове. Там состоялись Всероссийские соревнования. С чего все начиналось и как такие сборы помогают ребятам? Узнавали наши коллеги.

Патриот – это больше, чем красный берет на голове или шеврон на груди. Любовь к Родине должна идти от сердца. Так считает начальник Регионального Штаба движения «Юнармия» в Кузбассе Дмитрий Прудей. Его путь начинался с мечты стать преподавателем физической культуры.

От души и от сердца воспитание ценности ребятам передает и Сергей Савченков. Именно он стоял у истоков создания соревнований, которые стали одним из главных событий в обучении юнармейцев.

Полоса препятствий, лазертаг, теоретический тест, распределение деталей автомата по названиям и многое другое. Это не только соревнования, но и возможность обменяться опытом, познакомиться, найти верных товарищей.

По итогам III Всероссийского турнира юнармейцев по военно-прикладным видам спорта, посвященного памяти капитана ФСБ Льва Ковылина победу одержали беловские ребята команды «Разведчик», серебро у Омской области «Орлята России», бронза у кемеровской команды «Старт».

Автор: Эльвира Галиева