Команды православных, католиков, протестантов и мусульман с обязательным наличием священнослужителей в состсаве разыграют призы волейбольных соревнований в ледовом дворце «Кузбасс».

В пресс-службе регионального правительства отметили, что межконфессиональный турнир по волейболу в Кузбассе проводится с 2020 года по инициативе муфтия Духовного управления мусульман Кузбасса Тагира Бикчантаева. Всего в Кемеровской области насчитывается более 460 религиозных организаций, представляющих 16 конфессий.

Изображение сегенерировано ИИ