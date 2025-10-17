В Кемерове в региональном центре «Мой бизнес» состоялась защита бизнес-проектов участников федеральной грантовой программы «Серебряный старт». На протяжении недели 16 участников «серебряного» возраста прошли ряд курсов, дающих базовые знания для запуска своего дела. Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

«Опыт, который есть у участников программы бесценен. Важно научить людей, которые хотят открыть свое дело, правильно применять его так, чтобы создать спрос на рынке. Подобные обучающие проекты помогают гражданам «серебряного» возраста узнать о новых тенденциях и механизмах в сфере бизнеса, о том, как стать востребованным у целевой аудитории. Участники «Серебряного старта» в Кузбассе – крайне активные люди, которые точно знают, чем хотят заниматься на пенсии. Своим вниманием и тягой к обучению они показывают, что заняться своим делом можно в любом возрасте», – отметил губернатор Илья Середюк.

Победителем регионального этапа стала Надежда Липатова из Осинников. Генеральный партнер программы X5-клуб вручил победительнице грант в размере 150 тысяч рублей. Надежда Викторовна планирует потратить деньги на развитие своей мастерской по возрождению народных промыслов. В этой мастерской будут создавать изделия из бересты, войлока и глины. Помимо этого, она планирует начать обучать своему делу и проводить мастер-классы для детей.

Позже победитель регионального этапа примет участие в онлайн-голосовании за право представить регион на федеральном этапе и побороться за грант в размере 500 тысяч рублей.

Программа «Серебряный старт» проходит в 20 пилотных регионах, включая Кузбасс, и завершается 17 октября. Она ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности выделяют туризм и гостеприимство, репетиторство, курсы рукоделия, школы кулинарного мастерства, изготовление хендмейд-продукции, выращивание рассады и саженцев, бытовые услуги.