16-17 октября на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» в городе Белово состоялся III Всероссийский турнир юнармейцев по военно-прикладным видам спорта, посвященный памяти капитана ФСБ Льва Ковылина, погибшего при исполнении служебного долга.

В турнире приняли участие 38 команд – 190 юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет из разных уголков страны: Донецкой Народной Республики, Республик Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В составе каждой команды три юноши и две девушки.

На торжественном открытии участников приветствовали:

– Сергей Алексеев, Глава Беловского городского округа;

– Дмитрий Прудей, ветеран спецоперации, Начальник Штаба Регионального отделения Движения «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области – Кузбасса, и.о. директора Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ»;

– Наталья Иванова, председатель Комитета семей воинов Отечества Кузбасса.

Также с открытием соревнований юнармейцев поздравили представители Управления Федеральной службы безопасности по Кемеровской области и Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса.

В рамках программы турнира участники соревновались в нескольких военно-патриотических дисциплинах — командные соревнования с использованием лазерного оружия, тактический марш-бросок, проверка знаний по военной истории, системы званий сухопутных и морских войск, устройству АК-74. Все юноши прошли полосу препятствий, для девушек были предусмотрены специальные дисциплины по надеванию средств радиохимической и биологической защиты. Команда проекта «Мобильный ДОМ ЮНАРМИИ» организовала интерактивные образовательные зоны.

По итогам турнира в общекомандном зачете: первое место у команды «Разведчик» из Белова, на втором месте команда «Орлята России» Омской области, третьей стала кузбасская команда Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

Напомним, что первые соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные памяти Льва Ковылина, состоялись в 2007 году. В 2015 году они приобрели областной статус, а в 2023 – всероссийский.