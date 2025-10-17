В разных муниципалитетах жители активно участвуют в «Семейном ГТО». Для отцов с детьми проводят конкурсы, эстафеты и сдачу нормативов.

Кузбасский молодежный центр запустил акцию «#ГлазамиОтца», в рамках которой участники делятся фотографиями четырех поколений мужчин одной семьи: прадеда, деда, отца и сына. Эти снимки символизируют семейную преемственность, уважение и гордость за близких. В социальной сети «ВКонтакте», под хештегом #ГлазамиОтца, появились десятки искренних публикаций, каждая из которых — это живая история о тепле, любви и благодарности.

Образовательные учреждения региона подготовили разнообразные программы. В Тяжинском агропромышленном техникуме активисты Движения Первых сделали открытки и поздравили мужчин с праздником. Студенты Беловского политехнического техникума присоединились к Всероссийской акции «Вместе с папой».

В Березовском политехническом техникуме пройдет военно-спортивный праздник «Ты для меня пример во всем» для отцов и сыновей. В Сибирском колледже сервиса и технологий студенты посмотрели фильм «Отцовство» и приняли участие в кинолектории.

В Анжеро-Судженске состоялась встреча-диалог с ветеранами специальной военной операции «Такая работа». В Юрге на приеме, посвященном Дню отца, папам вручили благодарности за активную гражданскую позицию и вклад в воспитание детей.

В селе Коновалово Беловского округа прошла познавательная программа «Мои корни». Дети и родители отвечали на загадки семейной викторины, обсуждали семейные ценности. Они говорили о роли отца как символа крепкой семьи, его опоры и защиты. Ребята прочитали стихотворения, посвященные папе. В Чебулинском округе к Дню отца провели мастер-классы «Папе с любовью» для самых маленьких. Дети создавали оригинальные подарки своими руками. В Мысках папы с детьми выпиливали фигурки из фанеры и оформляли их с помощью выжигателя.

19 октября во всех муниципальных кинозалах Кузбасса пройдут семейные кинопоказы по льготной цене. Будут показаны фильмы «Первый на Олимпе» (12+), «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+) и «Август» (16+). 18 и 19 октября в музеях региона пройдут экскурсионные программы, посвященные Дню отца. В социальных сетях дирекции курорта «Шерегеш» 19 октября будет опубликован фильм об отцах-основателях, которые 45 лет назад превратили курорт в жемчужину горнолыжного катания России.

Праздничные программы также запланированы в библиотеках Кузбасса. 18 и 19 октября в спортивных сооружениях Анжеро-Судженска и Осинников пройдут открытые тренировки от отцов-спортсменов. В Киселевске 19 октября в 14:00 на месте будущего парка «Весенний» папы и дети высадят деревья, а затем примут участие в веселых эстафетах. В поселке Задубровский Беловского округа также заложат отцовскую аллею.

Фото: пресс-служба АПК.