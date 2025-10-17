«Школа тренеров» направлена на развитие компетенций в области бережливого производства. Конференция проводится для внутренних тренеров предприятий и инструкторов по бережливому производству, прошедших подготовку по программам Федерального центра компетенций.

В составе делегации – эксперты Регионального центра компетенций, а также сотрудники крупных компаний, получившие статус тренеров по бережливому производству.

«За время участия Кузбасса в федеральном проекте «Производительность труда» в регионе подготовлено более 100 инструкторов по бережливому производству, которые обучают сотрудников предприятий оптимизации процессов. Полученные знания становятся фундаментом для повышения производительности и вовлечения сотрудников в процессы постоянных улучшений», — подчеркнула заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

В «Школе тренеров» приняли участие 500 представителей предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда». Кузбасские тренеры посетили мастер-классы по инструментам бережливого производства, развитию тренерских и методических навыков, сессии по обмену опытом с коллегами.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах. Он направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры. Оставить заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.