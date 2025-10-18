В 2025 году Междуреченский округ стал столицей проведения ежегодного проекта по финансовой. Для жителей муниципалитета на 55 площадках было организовано более 110 мероприятий. В общей сложности в них приняли участие почти 3,5 тысячи человек.

«Надеюсь, по итогам работы площадок жители округа всерьез проникнутся идеей финансового просвещения и сформируют привычку вести финансово здоровый образ жизни», — отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Мероприятия были ориентированы на разные группы населения – от дошкольников до людей старшего поколения. Лекторы общались с участниками на разные темы, начиная личными финансовым планированием, заканчивая инвестированием. Одной из важнейших тем стала профилактика мошенничества.

Также в этом году впервые для волонтеров-организаторов Междуреченска провели практико-игровой интенсив по финансовому просвещению. Особое внимание в рамках проекта уделялось трудовым коллективам.