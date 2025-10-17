Во время рабочей поездки в Междуреченск, губернатор Кузбасса встретил на улице недовольную горожанку. Она пожаловалась главе региона на плохое состояние дома на улице Вокзальная, 60 в котором она живет и придомовой территории. По её словам, управляющая компания долгие годы игнорирует просьбы жильцов навести порядок.

– Главе города Павлу Камбалину тогда поручил взять с собой представителей управляющей компании, выехать на место и разобраться, – написал Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Сегодня глава округа Павел Камбалин отчитался губернатору о том, что было сделано. За неделю на проблемном участке заделали ямы в асфальте, восстановили отопление в подъезде и выровняли землю после укладки сетей. Коммунальщикам ещё предстоит провести ремонт подъезда и провести субботник.