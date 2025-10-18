«Кузбасс» в матче-открытии Суперлиги принимал действующего обладателя Кубка России – новосибирский «Локомотив». Гости обозначили свое преимущество с самого старта встречи, первый тайм-аут наставник «Кузбасса» Сергей Тоцкий был вынужден взять при счете 3:7. У «железнодорожников» быстрее ходил мяч, они четче действовали на приеме. В первом сете «Кузбасс» уступил новосибирцам со счетом 18:25. Во второй партии кемеровчане попали под мощный блок гостей, которые раз за разом накрывали атаки «Кузбасса». Обескураженные хозяева не смогли ничего противопоставить «Локомотиву» – 15:25. Но в третьем сете команда Сергея Троцкого смогла вернуться в игру: стало меньше ошибок на подаче и приеме, кемеровчане также прибавили в атаке.

«Отступать было некуда. Пытались как-то взбодриться, навязать борьбу «Локомотиву». До счета 17:17 получалось, но в концовке новосибирцы показали свой класс, – отметил уже после матча капитан «Кузбасса» Игорь Коваликов. – Мы в последнее время очень хорошо готовились. Думаю, где-то волнение сказалось, возможно, перегорели».

Третья партия стала последней в этой встрече – 22:25. Чемпионат России «Кузбасс» начал с домашнего поражения со счетом 0:3.

«Нет у нас ни мастерства пока, ни опыта тягаться с командой такого уровня как «Локомотив». Сегодня было очень мало позитивных моментов в нашей игре. Не столько гости не дали нам что-то сделать, сколько мы сами все неправильно делали. На Кубке Победы мы играли почти месяц назад, и все это время у нас не было спаррингов, только тренировки. Это большой минус, – прокомментировал главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий. – Настрой у нас всегда хороший. Я надеюсь, что ребята сделают определенные выводы с этой игры, и в последующих матчах мы будем действовать лучше».

Возможность порадовать своих болельщиков более удачной игрой у «Кузбасса» представится очень скоро. 23 октября кемеровчане на своей площадке встретятся с московским МГТУ.

Фото: Анастасия Белоусова