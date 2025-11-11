С 23 сентября по 26 октября состоялась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», организованная в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. В олимпиаде приняли участие более 6,3 миллиона школьников с 1 по 9 классы из разных уголков страны. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на заседании Правительства, подчеркнул активное участие школьников, их родителей и педагогов из Кузбасса.

«В Кузбассе системный подход к обеспечению безопасности детей на дорогах. Это организация пешеходных переходов у учебных заведений, развитие отрядов Юных инспекторов движения, для этого во многих школах, детсадах устанавливаем специальные автогородки. Как результат — из общего числа участников олимпиады более 173 тысяч человек — кузбасские школьники. Это говорит о том, что ребята сами заинтересованы в изучении правил дорожного движения. Проект эффективен и помогает детям научиться безопасно вести себя на дорогах», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Эта онлайн-олимпиада проводится уже шестой раз. За последний год количество участников увеличилось на 15%. В рамках мероприятия школьники решали задачи, связанные с реальными дорожными ситуациями. Они изучали, как правильно вести себя на дороге в качестве пешеходов, пассажиров, а также при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

В школе №90 города Кемерово к организации олимпиады присоединились представители Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу и Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения. Также активное участие приняли сами школьники и их родители.