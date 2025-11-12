«Где-то расслабились после уверенной третьей партии, в четвертой уже поплыли. Ну и в концовке прием не пошел, три очка подряд проиграли и уже соперник на уверенности дожал. Всем болельщикам большое спасибо за поддержку, дома играть отлично», – высказался после матча капитан «Кузбасса-2» Павел Смирнов.В другом матче третьего тура на кемеровском паркете сошлись «Локомотив-СШОР» и «Ярославские медведи». Успех праздновали новосибирцы, выигравшие со счетом 3:1. Сегодня третий тур продолжится в столице Кузбасса. В 16 часов на площадку выйдут волейболисты «Енисея-2» и «Локомотива-СШОР». В 18 часов начнется матч молодежной команды «Кузбасса» против «Ярославских Медведей». Игры можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте РИА «Кузбасс». Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)
Официально 12.11.2025
Молодежный состав «Кузбасса» дома на тай-брейке уступил гостям из Красноярска
Матч против «Енисея-2» молодежка «Кузбасса» начала не лучшим образом, первый сет остался за красноярцами (25:18). Но дружине Дмитрия Ишкова удалось перехватить инициативу. «Кузбасс-2» в тяжелой борьбе взял вторую партию (25:23) и сокрушил гостей в третьем сете (25:14). Однако для определения победителя этой встречи понадобился тай-брейк, поскольку кемеровчане не смогли закрепить успех в четвертом игровом отрезке (23:25). В решающем сете сильнее оказалась команда из Красноярска (15:10), которая в итоге выиграла матч со счетом 3:2.