Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу с жителями нашего региона, поступающими на военную службу по контракту. Ежедневно сюда приходят мужчины разных возрастов, чтобы подобрать военную специальность и отправиться в расположение войсковых частей.

Это особенно важно, потому что в текущем году страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши предки отстояли свободу и независимость Родины и спасли мир от нацизма. Кроме того, 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

Наш сегодняшний герой – юргинец Игорь Петров – снежным утром приехал на бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, чтобы сдать все необходимые тесты и пройти собеседование. Как говорит земляк, он хотел бы в ближайшее время приступить к военной службе по контракту.

«Мое поколение не понаслышке знает, что такое любовь к Родине. Когда то моя страна занимала шестую часть суши, теперь уже нет таких размеров. Но мы гордимся Россией и ни при каких обстоятельствах не дадим ее в обиду. Поэтому я здесь», – сообщает Игорь о принятом решении. И добавляет, что Победа будет за нами.

А недавно для отбора на службу поступил и ленинсккузнечанин Сергей Федченко. У него была хорошая работа, но друзья и сослуживцы ушли служить по контракту, и он решил последовать их примеру. «Важная для меня тема сейчас – это защита страны, мирного населения. И есть такое правило: там, где мы, там и Россия. Это очень ответственно», – говорит кузбассовец.

Важность службы по контракту, по мнению ветерана специальной военной операции Андрея Савельева, заключается в том, что сюда идут в основном люди обученные, с опытом. Поэтому не надо тратить время на обучение, приобретение каких-то знаний. А они нужны: меняется мир, меняются технологии. Всё это у воинов-контрактников уже есть.

Говоря о том, насколько оперативно проходил отбор в его случае, кузбассовец подчёркивает, что никаких проволочек, когда он оформлял документы, не было: «Сдали документы в военкомат, прошли комиссию, дождались звонка, убыли к месту службы. Всё чётко, быстро, по-военному».

А теперь немного цифр. Кузбассовцы, заключившие контракт, получают 2 миллиона 140 тысяч рублей за первый месяц.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

За первый год заключившие контракт люди могут получить 4 миллиона 450 тысяч рублей.

Кроме того, с заключивших контракт военнослужащих будут списаны долги до 10 000 000 (10 миллионов) рублей.

Встать на защиту Родины могут все земляки в возрасте от 18 до 65 лет. Срок контракта бывает разным: год, два, три или пять лет. Упростились параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью: теперь заключать контракт могут граждане, имеющие категории годности к военной службе от А до В включительно.

«Люди, которые решили добровольно встать на защиту Родины, – наши новые герои. Мы их решение уважаем и поддерживаем. Видно, что они неравнодушны к судьбе нашей страны и её будущему. Особенно это актуально в год юбилея Великой Победы», – отмечают офицеры пункта отбора на военную службу по контракту г. Кемерово.

В расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Кроме того, добровольцам, участвовавшим в сражениях, присваивается статус «ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключившие контракт люди могут вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. Полный список льгот доступен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, ознакомиться с ним можно в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки в зависимости от региона.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Игнат Алексеев.

(Все имена и фамилии в публикации изменены.)