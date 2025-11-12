Участники региональной образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс» проходят практику под руководством наставников из числа областных министров, глав муниципалитетов и других чиновников.

«У наших ветеранов – бесценный опыт, полученный в сложнейших условиях: стратегическое мышление, умение принимать решения в критических ситуациях, ответственность за своих товарищей. Теперь они учатся применять эти уникальные качества в мирной жизни», — сказал губернатор Илья Середюк, сам являющийся наставником.

В Новокузнецке ветеран СВО Андрей Сергеев вместе с мэром Денисом Ильиным, помимо участия в совещаниях и официальных приемах, осмотрел стройплощадку в Орджоникидзевском районе, где возводится поликлиника. В Кемерове Станислав Савицкий под руководством начальника городского управления ЖКХ Сергея Лысенко вплотную знакомится с коммунальными проблемами областной столицы и на досуге занимается патриотическим воспитанием трудных подростков. В Анжеро-Судженске участник образовательной программы Иван Балясников вместе градоначальником Дмитрием Ажичаковым на совещание по работе с демобилизованными бойцами СВО подвел промежуточные итоги работы по трудоустройству ветеранов.

Фото: пресс-служба АПК